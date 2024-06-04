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Уряд затвердив стратегію зміцнення енергетики після ударів РФ

Про це йшлося на засіданні уряду 4 червня.

«Сьогодні наш ключовий пріоритет — зміцнення енергетики після російських терористичних ударів. Ситуація дуже складна. Втрачено понад 9 ГВт потужностей генерації. Ворог і далі атакує енергетичні об’єкти. Сьогодні наш ключовий пріоритет — зміцнення енергетики після російських терористичних ударів. Ситуація дуже складна. Втрачено понад 9 ГВт потужностей генерації. Ворог і далі атакує енергетичні об’єкти», — заявив Шмигаль.

Він додав, що наразі «Укренерго» знову вимушене вдаватися до планових відключень світла для того, щоб відновити та посилити енергосистему.

Кабінет міністрів схвалив стратегію, яка складається з п’яти блоків:

  1. Посилення системи ППО.
  2. Ремонти пошкодженого обладнання і подальша розбудова захисту від дронів.
  3. Децентралізація енергосистеми.
  4. Міжнародна підтримка та співробітництво.
  5. Енергоефективність та відповідальне споживання електроенергії.

За словами Шмигаля, для третього — найважливішого — блоку уряд сформував комплекс заходів. Зокрема зняття митних та бюрократичних бар’єрів для ввезення в Україну генераторів, сонячних панелей, накопичувачів, інверторів та іншого обладнання.

Також через надання пільгових кредитів планують підтримувати споживачів, які будуть встановлювати власну генерацію. Крім цього, у кожному обласному центрі планують облаштувати установки для живлення критичної інфраструктури. Йдеться про десятки міні-ТЕЦ по всій країні.

4 июня, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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