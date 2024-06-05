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Єврокомісія дасть оновлену оцінку щодо прогресу України на шляху в ЄС

Цієї п’ятниці, 7 червня, Єврокомісія усно надасть послам Євросоюзу оновлену оцінку щодо прогресу євроінтеграційних реформ України і Молдови — редактор «Радіо Свобода» з питань Європи Рікард Джозвяк у соцмережі Х,

Джозвяк повідомив, що у п’ятницю послам ЄС усно презентують оновлену оцінку щодо прогресу євроінтеграційних реформ України і Молдови (рекомендацій Єврокомісії  у листопадовому звіті про розширення, яких для України – чотири).

«Очікується, що обидві країни отримають позитивні коментарі, проте Угорщина, ймовірно, буде скептично висловлюватися щодо України. Все ще зберігається сподівання, що обидві країни розпочнуть перемовини про вступ наприкінці червня, але час спливає», – зазначив Рікард Джозвяк.

5 июня, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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