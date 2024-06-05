17-річним українцям треба повернутися з-за кордону і стати на облік у ТЦК – Міноборони

У Міністерстві оборони повідомили, що українцям за кордоном, яким виповнилося 17 років, потрібно повернутися в Україну та стати на військовий облік у територіальних центрах комплектування та соціального захисту — речник Міноборони старший лейтенант Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону 4 червня, «Армія Inform»

«Юнаки, яким виповнилося 17 років, мають стати на військовий облік. Така вимога є. І вона стосується і тих, хто знаходиться за кордоном. Якщо ці люди будуть зберігати громадянство України і пов’язують своє майбутнє з нашою країною, то, вочевидь, це варто зробити».

На запитання, чи можуть юнаки стати на військовий облік дистанційно, зокрема, через мобільний додаток «Резерв+», Лазуткін відповів, що у застосунку це зробити неможнливо і потрібно самостійно з’явитися в ТЦК і СП.

Раніше у Сухопутних військах ЗСУ пояснювали, що 17-річним, які не стали на військовий облік, надсилатимуть повістки.