Армія РФ намагається прорвати оборону ЗСУ на 7 напрямках

Про це 5 червня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Харківському напрямку від початку доби триває бій в районі Вовчанська. Ситуація контрольована. Наші захисники продовжують заходи щодо посилення переднього краю оборони.

За уточненими даними, протягом минулої доби на цьому напрямку ворог втратив 127 осіб, з них 41 – безповоротно. Крім того, Сили оборони знищили танк, чотири артилерійські системи, 15 БпЛА, 15 автомобілів та шість одиниць спеціальної техніки. Уражено два склади з боєприпасами та 21 укриття особового складу.

На Лиманському напрямку, в Серебрянському лісі, одна атака окупантів відбита. Водночас тривають бойові дії в районах Невського та Серебрянського лісництва.

На Сіверському напрямку за сьогодні відбулося три бойових зіткнення: дві атаки відбито в районі Верхньокам’янського, триває бій біля села Виїмка.

На Краматорському напрямку ситуація напружена — від початку доби тривають п’ять бойових зіткнень в районах Андріївки та Кліщіївки. Противник успіху не має.

На Торецькому напрямку окупанти безуспішно намагаються наблизитися до наших позицій у районі Білої Гори. Триває бій.

На Покровському напрямку противник здійснює спроби просунутись в районах Новоолександрівки, Новоселівки Першої та Сокола. Одну атаку відбито, іще п’ять — тривають. Ситуація контрольована.

Сили оборони завдають окупантам системного вогневого ураження. Так, зокрема, вчорашня активність противника призвела до значних його втрат, а саме: понад 450 загарбників вбитими та пораненими, знищено чотири танки, сім бойових броньованих машин, три гармати, 16 автомобілів, п’ять БпЛА та три засоби РЕБ. Крім того, злетіли у повітря два склади з боєприпасами та один – з пальним.

На Курахівському напрямку наші воїни відбивають ворожий штурм у районі Георгіївки.

Від початку доби на Времівському напрямку тривають два боєзіткнення біля Урожайного. Окупанти, при підтримці танка та двох БМП, намагалися прорвати нашу оборону. Танк і одна бойова машина піхоти знищені. Інша БМП відійшла. Бій продовжується – наші воїни знищують ворожих штурмовиків.

Також невдалою була спроба ворога просунутись на Оріхівському напрямку, в районі Малої Токмачки. На Придніпровському напрямку ворог не полишає спроб витіснити наші підрозділи з плацдарму в районі Кринок. Атака російських загарбників зазнала невдачі. Втрат позицій не допущено.