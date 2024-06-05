Байден заявив, що Україні не обов’язково вступати до НАТО для досягнення миру

Про це Байден сказав в інтерв’ю TIME.

«Мир буде полягати в тому, щоб Росія ніколи, ніколи, ніколи, ніколи, ніколи не окупує Україну. Ось як виглядає мир. І це не означає НАТО, вони є частиною НАТО. Це означає, що ми маємо з ними такі ж відносини, як і з іншими країнами, куди ми постачаємо зброю, щоб вони могли захистити себе в майбутньому», — сказав президент США.

Він також зазначив, що був тим, хто говорив, що не готовий підтримати НАТОвізацію України.

«Там (в Україні, — ред.) була значна корупція. Це була обставина, яка дійсно все обтяжувала», — сказав Байден згадуючи часи, коли відвідував Україну на посадах сенатора і віцепрезидента.

Втім зараз він переконаний, що якщо захід дозволить Україні впасти, це означатиме нестабільність для всіх країн вздовж кордону Росії, Балкан і Білорусі.