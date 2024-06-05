Палата представителей одобрила законопроект о санкциях против МУС

Палата представителей, контролируемая республиканцами, приняла законопроект, предусматривающий введение санкций против Международного уголовного суда (МУС) из-за решения его прокурора о выдаче ордеров на арест израильских чиновников, связанных с войной в Газе.

Законопроект поддержали 247 законодателей, против проголосовали 155, при этом 42 демократа присоединились к республиканцам в поддержке этой меры. Ни один из республиканцев не выступил против законопроекта, хотя двое представителей партии воздержались.

«Решение Палаты представителей о наложении санкций на МУС является необходимым ответом на его возмутительные и необоснованные претензии, — говорится в заявлении спикера Палаты представителей Майка Джонсона. — Сегодняшнее голосование подводит черту под беззаконными действиями должностных лиц МУС. США твердо стоят на стороне Израиля и не позволят международным бюрократам безосновательно выдавать ордера на арест израильского руководства за не совершенные ими преступления».

Джонсон выразил «тревогу» в отношении того, что спикер назвал «попытками администрации Байдена подорвать позиции Израиля», подчеркнув тот факт, что законопроект поддержали 155 демократов.

Ожидается, что законопроект не пройдет в Сенате, однако кампания по его принятию отражает продолжающуюся поддержку Израиля в Конгрессе на фоне международной критики кампании, которую ЦАХАЛ ведет в секторе Газа.

Белый дом в прошлом месяце раскритиковал решение МУС о выдаче ордеров на арест высокопоставленных представителей израильского правительства.

Ожидается, что законопроект не будет вынесен на голосование в Сенате, который находится под контролем демократов, сторонников Байдена.

Законодательство предусматривает санкции против лиц, участвующих в судебных преследованиях МУС против американцев или граждан стран-союзников США, которые не являются членами МУС, включая Израиль.

Оно также блокирует въезд таких должностных лиц МУС в США, аннулирует любые американские визы и ограничивает их возможности при проведении сделок с имуществом в США.

Прокурор МУС Карим Хан заявил в прошлом месяце, что после более чем семи месяцев войны в Газе у него есть достаточные основания полагать, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, министр обороны и три лидера ХАМАС «несут уголовную ответственность» за предполагаемые военные преступления и преступления против человечности.

Нетаньяху назвал решение прокурора МУС «абсурдным» и заявил, что этот шаг направлен против всего Израиля.

Израиль начал воздушное и наземное наступление в Газе в октябре прошлого года, пообещав уничтожить ХАМАС после того, как боевики напали на юг Израиля 7 октября, убив около 1200 человек и взяв в заложники более 250 человек, согласно израильским данным. Около 120 заложников до сих пор остаются в Газе.

В ходе израильской военной кампании в секторе Газа погибли более 36,000 человек. По данным местных органов здравоохранения, тысячи других тел погребены под завалами.