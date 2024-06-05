Парламент зняв з розгляду законопроєкти про Військову поліцію

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За таке рішення проголосували 278 народних депутатів.

Як зазначають депутати, до розгляду цих законопроєктів повернуться після додаткових консультацій.

Наприкінці травня комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності парламенту рекомендував ухвалити законопроєкт про Військову поліцію №6569-д і супровідний законопроєкт №6570-д, який передбачає внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу та Кримінального процесуального кодексу.

Як зазначає «Судово-юридична газета», у законопроєктах пропонували наділити Військову поліцію під час проведення заходів щодо затримання осіб, яких підозрюються у вчиненні злочину, а також при обставинах, що загрожують життю і здоров’ю людей, повноваженнями тимчасово обмежувати або забороняти рух транспорту і пішоходів на окремих ділянках вулиць та автомобільних доріг, а також зупиняти та проводити поверхневу перевірку з цією метою транспортних засобів, перевіряти у водіїв документи на право користування та керування ними.

Окрім того, передбачалося, що Військова поліція у невідкладних випадках, пов’язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, яких підозрюють у вчиненні злочину, у випадках та на підставах, передбачених законом, зможе проникати до житла чи до іншого володіння особи з негайним повідомленням органу досудового розслідування та прокуратури.

Законопроєкти декларували, що Військова поліція зможе здійснювати оперативно-розшукову діяльність і нараховуватиме до 1,5% чисельності ЗСУ.

«Військова поліція комплектується військовослужбовцями, які проходять військову службу за контрактом і за призовом», – зазначено в законопроєкті.

Територіальні зони діяльності органів управління Військової поліції за поданням начальника Військової поліції має визначати міністр оборони України, а під час дії правового режиму воєнного чи надзвичайного стану – Головнокомандувач ЗСУ.

Начальника Військової поліції має призначати на посаду та звільняти з посади президентом України за поданням міністра оборони України, а під час дії правового режиму воєнного стану – за поданням Головнокомандувача Збройних Сил України.