Половила опитаних українців вважають, що Зеленський не виконав своїх передвиборчих обіцянок

Про це йдеться в опитуванні Київського міжнародного інституту соціології.

Згідно з результатами, 18% респондентів відповіли, що Володимир Зеленський виконав більшість або всі обіцянки, з них про виконання всіх обіцянок говорять 5%. Майже стільки ж вважають, що він виконав близько половини обіцянок, а 50% вважають, що він виконав меншість або жодної з обіцянок, з них 25% вважають, що він не виконав жодної обіцянки.

Фото: КМІС

Крім цього, 50% українців пояснюють невиконання обіцянок наявністю нечесних, корумпованих людей у команді президента України.

«Далі з приблизно однаковим результатом (26-32%) ідуть такі пояснення, як брак компетентних людей у його команді, повномасштабне вторгнення, власна недосвідченість, вплив олігархів», — йдеться у повідомленні.

Натомість близько 9-14% говорять про особисту корумпованість, вплив інших країн, розхитування ситуації опозицією, нереалістичність обіцянок.

Опитування проводилося з 16 по 22 травня. Опитування проводилося з дорослими громадянами України, які на момент опитування проживали на території України. За звичайних обставин статистична похибка такої вибірки не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% для показників, близьких до 25%, 2,1% — для показників, близьких до 10%, 1,5% — для показників, близьких до 5%.