Рада підтримала у першому читанні підвищення акцизів на пальне до мінімального рівня ЄС

Про це повідомляє народний депутат України Ярослав Железняк.
Він розповів, що ухвалення законопроєкту підтримали 227 депутатів.
Спираючись на європейську директиву № 2003/96/ЄС, мінімальні ставки акцизного податку мають становити:
- бензин – 359 євро 1000 літрів;
- дизельне паливо – 330 євро за 1000 літрів;
- скраплений газ – 125 євро за 1 000 кілограмів.
До цих показників акцизи підвищуватимуться протягом п’яти років.
Фото: t.me/yzheleznyak
Наразі ставка акцизу для бензину становить 213,5 євро за 1000 літрів, для дизелю — 139,5 євро, автогазу — 52 євро, альтернативного палива – 162 євро.
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