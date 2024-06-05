Байден заявив, що Україні не обов’язково вступати до НАТО для досягнення миру » Рада підтримала у першому читанні підвищення акцизів на пальне до мінімального рівня ЄС У вівторок, 4 червня, Верховна Рада у першому читанні підтримала підвищення акцизного податку на паливо до мінімального рівня, встановленого у Євросоюзі Про це повідомляє народний депутат України Ярослав Железняк. Він розповів, що ухвалення законопроєкту підтримали 227 депутатів. Спираючись на європейську директиву № 2003/96/ЄС, мінімальні ставки акцизного податку мають становити: бензин – 359 євро 1000 літрів;

дизельне паливо – 330 євро за 1000 літрів;

скраплений газ – 125 євро за 1 000 кілограмів. До цих показників акцизи підвищуватимуться протягом п’яти років. Фото: t.me/yzheleznyak Наразі ставка акцизу для бензину становить 213,5 євро за 1000 літрів, для дизелю — 139,5 євро, автогазу — 52 євро, альтернативного палива – 162 євро.