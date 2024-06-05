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Рада підтримала у першому читанні підвищення акцизів на пальне до мінімального рівня ЄС

Про це повідомляє народний депутат України Ярослав Железняк.

Він розповів, що ухвалення законопроєкту підтримали 227 депутатів.

Спираючись на європейську директиву № 2003/96/ЄС, мінімальні ставки акцизного податку мають становити:

  • бензин – 359 євро 1000 літрів;
  • дизельне паливо – 330 євро за 1000 літрів;
  • скраплений газ – 125 євро за 1 000 кілограмів.

До цих показників акцизи підвищуватимуться протягом п’яти років.

Фото: t.me/yzheleznyak

Наразі ставка акцизу для бензину становить 213,5 євро за 1000 літрів, для дизелю — 139,5 євро, автогазу — 52 євро, альтернативного палива – 162 євро.

5 июня, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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