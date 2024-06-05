Саміт миру може стати основою для майбутніх переговорів між Україною та РФ, — Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg.

«Згідно із проєктом документа, з яким ознайомилося Bloomberg, саміт щодо України буде спрямований на те, щоб прокласти шлях до залучення російських офіційних осіб до майбутніх переговорів після досягнення угоди щодо ядерної безпеки, продовольчої безпеки та повернення викрадених дітей», — пишуть у виданні.

Хоча російські посадовці були виключені із формату на вимогу Києва, у документі йдеться, що припинення війни має залучати всі сторони.

«Тому ми домовилися здійснити конкретні кроки, які можуть слугувати заходами зміцнення довіри у вищезазначених сферах із подальшим залученням представників Російської Федерації», — йдеться в документі, але у Bloomberg зазначають, що у ході переговорів він може бути змінений.