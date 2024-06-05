Сирський оцінив ситуацію на фронті і вважає, що в України є шанси її покращити

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російські окупанти намагаються наступати на чотирьох напрямках, проте, попри складну ситуацію, в української армії є шанси покращити її на свою користь — повідомлення Сирського

«В черговий раз працював у районі активних бойових дій на Харківському та Купʼянському напрямках Східного фронту.

Противник продовжує проведення наступальних дій, зосереджуючи основні зусилля на Курахівському, Покровському, Купʼянському, Харківському напрямках. Окрім того, проводить активні штурмові дії у Вовчанську та на підступах до Часового Яру з метою оволодіння та взяття під контроль цих двох населених пунктів».

За словами Сирського окупанти на інших напрямках росіяни проводять наступальні дії з «метою розтягування лінії активного фронту і сковування ЗСУ. На Харківському напрямку вони намагаються просуватися в бік Липців, але зазнають значних втрат та не мають успіху.

У Вовчанську, за словами головнокомандувача, головна задача ЗСУ стримати ворога, завдати йому максимальних втрат та поступово просуватись вперед. Також українські війська намагаються змусити окупантів перейти до оборони в районі Купʼянська.