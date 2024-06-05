У Мінреінтеграції обіцяють відтермінувати взяття на облік для 17-річних українців, які перебувають за кордоном

Про це повідомляє віцепрем’єр-міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

«Юридично в Міноборони мають рацію, бо так виписані чинні правила. Ми в Уряді добре розуміємо, що змушувати студентів немобілізаційного віку їхати в Україну, щоб пройти відповідні процедури, – це лише збільшить навантаження на ВЛК і нічого не допоможе в мобілізації», — заявила Верещук.

За її словами, уже розроблено відповідну постанову, зараз вона проходить погодження та найближчим часом буде прийнята. Допризовникам і призовникам, які зараз за кордоном, буде надано відтермінування щодо взяття на облік або до повернення в Україну, або до кінця воєнного стану.

Раніше про це заявляв речник Міністерства оборони України старший лейтенант Дмитро Лазуткін, пише NV.

Зазначається, що наразі немає можливості стати на облік дистанційно, оскільки у мобільному додатку Резерв+ не передбачено такої функції.

«Юнаки, яким виповнилося 17 років, мають стати на військовий облік. Така вимога є. І вона стосується й тих, хто знаходиться за кордоном. Якщо ці люди будуть зберігати громадянство України і пов’язують своє майбутнє з нашою країною, то, вочевидь, це варто зробити», — заявив речник.