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Україна отримає 300 млн євро на підтримку енергетичного сектору від ЄБРР

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«ЄБРР акумулює 300 млн євро на підтримку енергетичного сектору України, що потерпає від російських атак. Відповідний меморандум підписали сьогодні з президенткою банку Оділь Рено-Бассо», — написав Шмигаль.

Виділені кошти спрямують державним енергетичним компаніям на відновлення генеруючих потужностей та інфраструктури, а також на будівництво нової децентралізованої генерації.

«Ця підтримка допоможе в реалізації нашої мети — забезпечити стабільне та безперебійне електропостачання на всю територію України», — зазначив прем’єр-міністр.

Він також додав, що загалом від початку російського повномасштабного вторгнення ЄБРР надав Україні 4 млрд євро фінансування.

5 июня, 2024 | Category: Новости, Украина

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