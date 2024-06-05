В Україні зможуть звільняти за колабораціонізм: Рада підтримала закон » Україна отримає 300 млн євро на підтримку енергетичного сектору від ЄБРР Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) акумулює Україні 300 млн євро для відновлення генеруючих потужностей та інфраструктури державних енергокомпаній Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. «ЄБРР акумулює 300 млн євро на підтримку енергетичного сектору України, що потерпає від російських атак. Відповідний меморандум підписали сьогодні з президенткою банку Оділь Рено-Бассо», — написав Шмигаль. Виділені кошти спрямують державним енергетичним компаніям на відновлення генеруючих потужностей та інфраструктури, а також на будівництво нової децентралізованої генерації. «Ця підтримка допоможе в реалізації нашої мети — забезпечити стабільне та безперебійне електропостачання на всю територію України», — зазначив прем’єр-міністр. Він також додав, що загалом від початку російського повномасштабного вторгнення ЄБРР надав Україні 4 млрд євро фінансування.