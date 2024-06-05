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Україна втратила 35 ГВт генерації електроенергії з початку великої війни

З початку повномасштабного вторгнення Росія знищила понад половину виробництва електроенергії, генерація Україна впала з 55 до 20 ГВт.

Про це повідомляє газета Financial Times.

«До повномасштабного вторгнення Росії внутрішнє виробництво електроенергії в Україні становило близько 55 ГВт електроенергії, що було одним з найбільших у Європі. Зараз ця потужність виробництва впала нижче 20 ГВт через обстріли та російську окупацію, яка вивела електростанції з ладу», — йдеться у повідомленні.

5 июня, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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