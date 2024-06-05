США назвали умовою надання Україні кредиту $50 млрд безстрокові санкції ЄС проти Росії Рада підтримала у першому читанні підвищення акцизів на пальне до мінімального рівня ЄС » За добу ліквідували 12 танків, 40 артсистем і 1280 військових армії РФ Протягом минулої доби на війні проти України російська окупаційна армія втратила на війні щонайменше 1280 військових, 12 танків і 40 артилерійських систем Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.06.24 орієнтовно становлять: особового складу — близько 513 700 (+1280) осіб,

танків ‒ 7806 (+12) од,

бойових броньованих машин — 15 036 (+16) од,

артилерійських систем – 13 385 (+40) од,

РСЗВ – 1092 (+0) од,

засобів ППО ‒ 830 (+3) од,

літаків – 357 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10 805 (+39) од,

крилатих ракет ‒ 2270 (+2) од,

кораблів/катерів ‒ 27 (+0) од,

підводних човнів — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 18 297 (+69) од,

спеціальної техніки ‒ 2223 (+12) од.