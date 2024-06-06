ЄС може запропонувати власний бюджет як гарантію для надання кредиту Україні

ЄС дав зрозуміти, що може значно збільшити фінансування України, забезпечивши власний багатомільярдний кредит для фінансування Києва, замість того, щоб покладатися на ширшу ініціативу на чолі з США — Politico, яке отримало відповідний документ
Міністри фінансів ЄС обговорюють пропозицію на зустрічі у середу.
Європейська комісія запропонувала ідею використання майбутніх відсотків, отриманих від російських активів, заморожених в Європі, для погашення кредиту, який, що дуже важливо, буде гарантований семирічним бюджетом Євросоюзу в розмірі 1,2 трильйона євро в якості застави.
Ця ідея стала б великим кроком вперед у порівнянні з нещодавно узгодженим планом ЄС використовувати більшу частину прибутку, отриманого від заморожених в Європі російських активів, близько 3 мільярдів євро на рік, на закупівлю зброї для України.
«Ці несподівані прибутки (отримані від активів, знерухомлених в ЄС) будуть використані для фінансування основної суми і відсотків за кредитом Україні, що надається за підтримки з бюджету ЄС», – йдеться в конфіденційному документі, підготовленому в Брюсселі.
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