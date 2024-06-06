Дрони ГУР атакували нафтобазу на Білгородщині ЄС може запропонувати власний бюджет як гарантію для надання кредиту Україні » 1300 військових: втрати РФ за добу війни в Україні Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила ще 1300 солдатів, 22 танки та 48 артсистем. Так, з початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували 515 тис. окупантів Про це 6 червня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.06.24 орієнтовно становлять: особового складу — близько 515 000 (+1300) осіб,

танків ‒ 7828 (+22) од,

бойових броньованих машин — 15 076 (+40) од,

артилерійських систем – 13 433 (+48) од,

РСЗВ – 1095 (+3) од,

засобів ППО ‒ 831 (+1) од,

літаків – 357 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10 846 (+41) од,

крилатих ракет ‒ 2270 (+0) од,

кораблів/катерів ‒ 27 (+0) од,

підводних човнів — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 18 360 (+63) од,

спеціальної техніки ‒ 2230 (+7) од. Ввечері 5 червня російські окупанти запускали ударні дрони на територію України з південного напрямку.