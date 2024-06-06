1300 військових: втрати РФ за добу війни в Україні

Про це 6 червня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.06.24 орієнтовно становлять:
- особового складу — близько 515 000 (+1300) осіб,
- танків ‒ 7828 (+22) од,
- бойових броньованих машин — 15 076 (+40) од,
- артилерійських систем – 13 433 (+48) од,
- РСЗВ – 1095 (+3) од,
- засобів ППО ‒ 831 (+1) од,
- літаків – 357 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10 846 (+41) од,
- крилатих ракет ‒ 2270 (+0) од,
- кораблів/катерів ‒ 27 (+0) од,
- підводних човнів — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18 360 (+63) од,
- спеціальної техніки ‒ 2230 (+7) од.
- Ввечері 5 червня російські окупанти запускали ударні дрони на територію України з південного напрямку.
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