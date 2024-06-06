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1300 військових: втрати РФ за добу війни в Україні

Про це 6 червня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.06.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 515 000 (+1300) осіб,
  • танків ‒ 7828 (+22) од,
  • бойових броньованих машин — 15 076 (+40) од,
  • артилерійських систем – 13 433  (+48) од,
  • РСЗВ – 1095 (+3) од,
  • засобів ППО ‒ 831 (+1) од,
  • літаків – 357 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10 846 (+41) од,
  • крилатих ракет ‒ 2270 (+0) од,
  • кораблів/катерів ‒ 27 (+0) од,
  • підводних човнів — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18 360 (+63) од,
  • спеціальної техніки ‒ 2230 (+7) од.
  • Ввечері 5 червня російські окупанти запускали ударні дрони на територію України з південного напрямку.
6 июня, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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