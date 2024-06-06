Байден у Нормандії подякував українцям за мужність і пообіцяв подальшу підтримку

Президент США Джо Байден у промові з нагоди дня висадки союзних сил у Нормандії у Другій світовій війні нагадав про важливість захисту демократії та повномасштабне російське вторгнення в Україну.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на CNN.

Виступаючи в Нормандії з нагоди 80-річчя операції союзників, Байден провів прямі паралелі між нацистською Німеччиною і загрозами, перед якими сьогодні постали західні демократії, зокрема і в Східній Європі.

«Ми знаємо темні сили, проти яких ці герої боролися 80 років тому. Вони ніколи не зникають. Агресія і жадібність, бажання панувати й контролювати, силою змінювати кордони. Це вічні речі. І боротьба між диктатурою і свободою нескінченна», – сказав він.

Президент США окремо згадав Україну, в яку «вторгся тиран, який прагне панування». «Українці борються з надзвичайною мужністю, несуть великі втрати, але ніколи не відступають», – підкреслив він.

Байден наголосив, що коаліція з понад пів сотні країн – маючи на увазі формат «Рамштайн» – а також США і НАТО будуть і далі підтримувати Україну.

«Тому що якщо ми (відступимо. – Ред.), Україна буде підкорена, але на цьому не скінчиться. Сусіди України будуть під загрозою. Вся Європа буде під загрозою. І не сумнівайтесь: автократи світу пильно стежать за тим, що відбувається в Україні», – застеріг американський лідер.