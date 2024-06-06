Дрони ГУР атакували нафтобазу на Білгородщині

Про це повідомляють «Українська правда«, «РБК-Україна» та «Громадське» із посиланням на власні джерела у спецслужбі.

Зазначається, що дрони Головного управління розвідки атакували нафтобазу в районі Старого Оскола Бєлгородської області РФ.

«Операція ГУР, цілі уражено», — сказали у джерелі.

Про нібито атаку на Білгородщині повідомив губернатор Білгородської області В’ячеслав Гладков.

«ЗСУ за допомогою дрона-камікадзе атакували нафтобазу на території Старооскільського міського округу. Унаслідок вибуху сталося загоряння одного з резервуарів. Чотирма пожежними розрахунками осередок загоряння було оперативно ліквідовано. Вибуховою хвилею вибило вікна в будівлі охорони. Постраждалих немає», — написав він.