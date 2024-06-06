США ввели визовые санкции против депутатов и правительственных чиновников Грузии, причастных к принятию закона об «иностранных агентах»

ША ввели визовые санкции против десятков граждан Грузии, среди которых депутаты грузинского парламента и члены правительства страны, причастные к принятию закона «Об иностранном влиянии». Об этом сообщил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

В первый список по визовым ограничениям входят члены правящей партии «Грузинская мечта», депутаты парламента, сотрудники силовых структур и рядовые граждане Грузии. Ограничения, по словам Миллера, вводятся не только в отношении депутатов и правительственных чиновников, но и членов их семей.

Ранее о том, что в отношении лиц, ответственным за подрыв демократии в Грузии или причастным к этому, а также членам их семей введут визовые ограничения, заявлял госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Любой, кто подрывает демократические процессы или институты в Грузии – в том числе в преддверии, во время и после выборов в Грузии в октябре 2024 года – может быть признан не имеющим права на получение американских виз в соответствии с этой политикой и лишен возможности посещать США», – отметил Блинкен.

Соединенные Штаты также намерены начать пересмотр двустороннего сотрудничества с Грузией. «Мы по-прежнему надеемся, что лидеры Грузии пересмотрят законопроект и предпримут шаги для продвижения демократических и евроатлантических устремлений своей страны. Пересматривая отношения между нашими двумя странами, мы будем принимать во внимание действия Грузии», – добавил госсекретарь США.