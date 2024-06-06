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У Франції арештували чоловіка з паспортами України та РФ: його звинувачують у підготовці теракту

Про це повідомляють Reuters і Le Monde.

За даними французької прокуратури, чоловіку надали допомогу, «коли він отримав серйозні опіки внаслідок вибуху». У його готельному номері були виявлені «вироби і матеріали, призначені для виготовлення вибухових пристроїв».

Чоловіка затримали поблизу паризького аеропорту імені Шарля де Голля. Наразі його підозрюють в участі в терористичній змові та плануванні вибуху.

Натомість російська служба BBC повідомляє із посиланням на французькі ЗМІ, що в номері також знайшли гроші, кілька фальшивих паспортів та вогнепальну зброю. Джерело AFP, яке попросило зберегти анонімність, повідомило, що затриманий чоловік родом з Донбасу і протягом двох років воював у російській армії.

6 июня, 2024 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

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