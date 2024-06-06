У Казахстані заявили, що дотримуватимуться санкцій проти РФ, бо це вигідно для економіки

Влада Казахстану запевнила, що країна дотримуватиметься санкції щодо Росії, запроваджених Заходом через військову агресію Москви проти України. Хоча Астана і не підтримує політики відповідних обмежень.
Про це заявив заступник прем’єр-міністра Казахстану Серік Жумангарін, передає Zakon.kz.
Чиновник зазначив, що у Казахстані було розірвано багато логістичних і торгових ланцюжків через санкції проти РФ, які були введені США та Європейським союзом.
«Між тим ми не є учасниками коаліцій, не підтримуємо цю односторонню санкційну політику, але ми її дотримуватимемося, тому що нам це вигідно з економічної точки зору», — сказав Жумангарін.
Він пояснив, що у Казахстана «невелика економіка, природно, санкційного тиску ми не витримаємо».
«Тому ми постійно в діалозі. , у нас є центри, які працюють безпосередньо зі США та Європейським союзом», — розповів Жумангарін.
Казахський чиновник також додав, що в рамках санкційної політики країні вдається втримати свої позиції.
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