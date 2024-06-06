У Польщі розслідуватимуть впливи РФ і Білорусі на політичне життя країни за останні 20 років

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск на пресконференції з членами уряду та головою цієї комісії у Варшаві, передає Укрінформ.

За його словами, комісія сьогодні розпочне роботу. Вона повинна повідомити державні органи й громадську думку в країні про реальні загрози з боку РФ і Білорусі, які були в минулому та існують сьогодні. До складу цієї комісії входять 12 осіб.

«Ми вже точно знаємо, що ці дві країни та їхні спецслужби є найактивнішими в Польщі», — підкреслив Туск, наголосивши, що перші результати роботи комісії будуть відомі через два місяці.

Керівник комісії та чинний голова служби військової контррозвідки Польщі Ярослав Стружик розповів: група поділятиметься на підгрупи, що відповідатимуть за впливи Росії та Білорусі на економіку Польщі, питання безпеки й медіа.

Водночас міністр внутрішніх справ Республіки Польща, міністр-координатор з питань спецслужб Томаш Сємоняк заявив, що багато справ з’являлось у публічному просторі, які слід з’ясувати. Серед них — рекордні поставки вугілля РФ до його країни за попереднього польського уряду, «дивне» кар’єрне зростання військового з проросійськими поглядами Кшиштофа Гая, який обіймав посаду радника при попередньому уряді, або ж витік листування з електронної пошти ексочільника канцелярії ради міністрів Міхала Дворчика.