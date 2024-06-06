У США почали розробку «наддешевої» крилатої ракети з дальністю польоту понад 1000 км



Управління спільно започаткували програму Enterprise Test Vehicle, метою якої стане створення максимально простої та дешевої у виробництві крилатої ракети, що базуватиметься на доступних комерційних технологіях.

Розробники інтегруватимуть готові компоненти скрізь, де це можливо, щоб пом’якшити вузькі місця в ланцюжку поставок і зберегти низьку вартість виробництва. Вони зведуть до мінімуму використання дорогих матеріалів і забезпечать швидке виробництво, яке неможливе з більш складними аналогами.

Закладені в програму вимоги сформовані таким чином, щоб у разі термінової необхідності Сполучені Штати могли швидко розгорнути виробництво ракет на основі доступних на ринку компонентів невійськового класу. Це має диверсифікувати та убезпечити майбутню логістику і спростити масштабування виробництва.

Для участі в програмі було відібрано чотири компанії: Anduril Industries, Integrated Solutions for Systems, Leidos Dynetics і Zone 5 Technologies.

Прототипи крилатої ракети авіаційного базування, ймовірно, матимуть дальність 1000 кілометрів, а їхня вартість не перевищуватиме 150 тисяч доларів у разі серійного виробництва.

Для довідки — вартість нинішніх крилатих ракет у тому ж класі, JASSM-ER, становить близько 1,5 мільйона доларів за один виріб.

Нове озброєння має бути інтегроване в бойову систему американських винищувачів таким чином, щоб ті не потребували модернізації.

Деталі розробки чотирьох конкуруючих проєктів не афішуються. Однак, компанії Leidos Dynetics і Zone 5 вже представили графічні моделі своїх перспективних розробок.

Модель від Zone 5 візуально нагадує вже класичний дизайн сучасних малопомітних крилатих ракет, таких як американська JASSM і європейська Storm Shadow. Водночас модель Leidos Dynetics використовує більш утилітарний дизайн і нагадує авіаційну бомбу GBU-69/B.