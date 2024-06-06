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Уряд ратифікував угоду з ЄС для одержання €50 млрд у межах Ukraine Facility

Про це повідомив український прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Верховна Рада ратифікувала угоду з Євросоюзом, необхідну для отримання 50 млрд євро в межах Ukraine Facility. Це був останній крок для того, щоб програма запрацювала», — написав він.

Очільник уряду нагадав, що Ukraine Facility — чотирирічна програма підтримки нашої держави, відповідно до якої мають бути здійснені необхідні реформи й трансформації для вступу України до ЄС.

«Цьогоріч за цією ініціативою Україна отримає 16 млрд євро», — підкреслив Шмигаль.

Ukraine Facility — інструмент, що передбачає можливість отримання Україною у 2024-2027 рр. фінансової та технічної допомоги ЄС на загальну суму 50 млрд євро. З них на бюджетну підтримку буде спрямовано 38,27 млрд євро, в інвестиційний фонд — 6,97 млрд євро, на технічну та адміністративну підтримку — 4,76 млрд євро.

6 июня, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Украина

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