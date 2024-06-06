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Зеленський прибув до Франції, де долучиться до відзначення 80-річчя висадки союзників у Нормандії

Про це повідомив Володимир Зеленський.

«Нормандія. Попереду – важливі заходи та зустрічі для зміцнення нашої держави й посилення єдності всіх, хто поважає людські цінності та життя. А також – особлива подія, узяти участь у якій для нас дуже почесно: відзначення 80-річчя висадки союзників у Нормандії», — написав Зеленський у соцмережі X.

Він додав, що цей захід і сьогоднішній день нагадує про сміливість і рішучість, проявлені заради свободи та демократії.

«Союзники захищали свободу Європи тоді, українці захищають свободу Європи зараз. Єдність перемогла тоді, справжня єдність здатна перемогти й зараз», — зауважив президент України.

Раніше про прибуття Зеленського до Франції повідомила Le Figaro.

Літак президента України приземлився в аеропорту Кан-Карпіке.

6 июня, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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