Зеленський прибув до Франції, де долучиться до відзначення 80-річчя висадки союзників у Нормандії

Про це повідомив Володимир Зеленський.

«Нормандія. Попереду – важливі заходи та зустрічі для зміцнення нашої держави й посилення єдності всіх, хто поважає людські цінності та життя. А також – особлива подія, узяти участь у якій для нас дуже почесно: відзначення 80-річчя висадки союзників у Нормандії», — написав Зеленський у соцмережі X.

Він додав, що цей захід і сьогоднішній день нагадує про сміливість і рішучість, проявлені заради свободи та демократії.

«Союзники захищали свободу Європи тоді, українці захищають свободу Європи зараз. Єдність перемогла тоді, справжня єдність здатна перемогти й зараз», — зауважив президент України.

Раніше про прибуття Зеленського до Франції повідомила Le Figaro.

Літак президента України приземлився в аеропорту Кан-Карпіке.