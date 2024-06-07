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Єврокомісія запропонує Україні почати переговори щодо вступу в ЄС вже у червні

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на три власні джерела.

Зазначається, що Єврокомісія наполягає на тому, щоб розпочати офіційні переговори з Україною та Молдовою уже в червні, «щоб дати обом країнам позитивний сигнал щодо їхніх прагнень до ЄС».

Натомість рішення щодо рекомендації початку переговорів Єврокомісія оголосить 7 червня. Натомість Грузія, яка прийняла закон про «іноземних агентів» всупереч попередженням Брюсселя, не отримає «зеленого світла».

«Рекомендація Брюсселя вимагає одностайності від урядів ЄС, і очікується, що Угорщина висуне заперечення, посилаючись на питання, зокрема ставлення Києва до угорської меншини в Україні», — йдеться у повідомленні.

З 1 липня Угорщина перейде до головування в ЄС, що дасть їй додаткові важелі для визначення порядку денного зустрічей, на яких обговорюються питання, пов’язані з Україною.

7 июня, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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