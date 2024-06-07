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64 артсистеми й 1080 військових: втрати РФ за добу війни в Україні

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.06.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 516 080 (+1080) осіб,
  • танків ‒ 7834 (+6) од,
  • бойових броньованих машин — 15 096 (+20) од,
  • артилерійських систем – 13 497  (+64) од,
  • РСЗВ – 1095 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 833 (+2) од,
  • літаків – 357 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10 886 (+40) од,
  • крилатих ракет ‒ 2270 (+0) од,
  • кораблів/катерів ‒ 28 (+1) од,
  • підводних човнів — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18 416 (+56) од,
  • спеціальної техніки ‒ 2238 (+8) од.

У ніч проти 6 травня Головне управління розвідки провело атаку у Чорному морі. Унаслідок цього знищено рейдовий ворожий буксир «Сатурн».

7 июня, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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