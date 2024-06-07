64 артсистеми й 1080 військових: втрати РФ за добу війни в Україні

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.06.24 орієнтовно становлять:
- особового складу — близько 516 080 (+1080) осіб,
- танків ‒ 7834 (+6) од,
- бойових броньованих машин — 15 096 (+20) од,
- артилерійських систем – 13 497 (+64) од,
- РСЗВ – 1095 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 833 (+2) од,
- літаків – 357 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10 886 (+40) од,
- крилатих ракет ‒ 2270 (+0) од,
- кораблів/катерів ‒ 28 (+1) од,
- підводних човнів — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18 416 (+56) од,
- спеціальної техніки ‒ 2238 (+8) од.
У ніч проти 6 травня Головне управління розвідки провело атаку у Чорному морі. Унаслідок цього знищено рейдовий ворожий буксир «Сатурн».
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