США закликали Китай взяти участь у Саміті миру в Швейцарії Украина потребовала от России компенсации за разрушение Каховской ГЭС » 64 артсистеми й 1080 військових: втрати РФ за добу війни в Україні Протягом минулої доби, 6 червня, російська окупаційна армія на війні в Україні втратила ще 1080 військових. Крім цього, українські бійці ліквідували вороже буксирне судно Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.06.24 орієнтовно становлять: особового складу — близько 516 080 (+1080) осіб,

танків ‒ 7834 (+6) од,

бойових броньованих машин — 15 096 (+20) од,

артилерійських систем – 13 497 (+64) од,

РСЗВ – 1095 (+0) од,

засобів ППО ‒ 833 (+2) од,

літаків – 357 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10 886 (+40) од,

крилатих ракет ‒ 2270 (+0) од,

кораблів/катерів ‒ 28 (+1) од,

підводних човнів — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 18 416 (+56) од,

спеціальної техніки ‒ 2238 (+8) од. У ніч проти 6 травня Головне управління розвідки провело атаку у Чорному морі. Унаслідок цього знищено рейдовий ворожий буксир «Сатурн».