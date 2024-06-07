Байден: Американское оружие не будет использоваться для ударов по Москве

Президент США Джо Байден заявил в интервью телекомпании АВС News, что американское оружие не будет использоваться для нанесения ударов по Москве и Кремлю.

В интервью, записанном во время визита Байдена во Францию, где он принимал участие в мероприятиях по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии, президента спросили, будет ли американское оружие использоваться для ударов по территории России.

Байден недавно разрешил Украине использовать поставленное США оружие для ответного огня по российским силам, наносящим удары по окрестностям Харьковской области.

«Оружие разрешено использовать в приграничных районах, когда его используют по другую сторону границы для атак на конкретные цели в Украине, – сказал Байден журналистам. – Мы не разрешаем наносить удары на 200 миль вглубь территории России, мы не разрешаем наносить удары по Москве, по Кремлю».

После этого Байдена попросили прокомментировать заявление президента России Владимира Путина о том, что поставки высокоточного оружия Украине для ударов по российской территории является прямым участием в войне.

«Вас это беспокоит?» – спросили Байдена.

«Я знаю [Путина] более 40 лет. Он беспокоит меня уже 40 лет. Он не порядочный человек, – сказал Байден. – Он диктатор. Он пытается удержать страну и при этом не прекращать это наступление».

«Мы не говорим о том, чтобы передать [Украине] оружие для ударов по Москве, по Кремлю – только через границу, откуда их обстреливают из обычного оружия, которое Россия использует, чтобы оно проникало в Украину и убивало украинцев», – добавил он.

Ранее, выступая в Нормандии, где 80 лет назад высадились союзные войска, чтобы нанести удар по армиям нацистской Германии, Байден констатировал, что в Украину, находящуюся сегодня в состоянии войны с Россией, вторгся «тиран, стремящийся к господству», и что в наши дни демократия находится в большей опасности, чем когда-либо после Второй мировой войны.

«Изоляционизм не был ответом 80 лет назад и не является ответом сегодня», – подчеркнул президент Байден.

«Не заблуждайтесь, мы не склоним головы, мы не можем сдаться агрессору, это просто немыслимо. Если мы это сделаем, нашей свободе придет конец, вся Европа окажется под угрозой», – заявил президент, выступая в Кольвиль-сюр-Мер.

Отмечая 80-ю годовщину Дня «Д», Байден и другие мировые лидеры отдали дань уважения и признательности ветеранам войны и обещали продолжать отстаивать демократию.

Планируется, что в пятницу Байден проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским во Франции.