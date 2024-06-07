Байден у Франції оголосить про пакет військової допомоги Україні на $225 млн

Президент США Джо Байден зустрінеться в п’ятницю, 7 червня зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським у Парижі, де, як очікується, оголосить про новий пакет військової допомоги Києву на суму $225 млн — Associated Press з посиланням на поінформовані джерела

За словами джерел, нове озброєння серед іншого включає боєприпаси для ракетних систем HIMARS, артилерійські снаряди та мінометні системи.

Крім того, кажуть співрозмовники агентства, до пакета увійдуть ракети для протиповітряної оборони, зенітні ракети Stinger, протитанкові системи Javelin та AT-4, 155-мм гаубиці, бронемашини, причепи, патрульні катери, будівельні матеріали та широкий спектр інших запасних частин та обладнання.