Прогноз погоди на вихідні 8–9 червня: стануть у пригоді і парасольки, і панами

За даними Sinoptik.ua, погода на вихідних буде спекотною, а в багатьох областях ще й дощовою. У суботу дощі з грозами пройдуть майже всюди.

Погода в суботу 8 червня

У цей день буде хмарно по всій Україні, за винятком Луганської, Донецької та Харківської областей. Дощ очікується короткочасний, але з грозами і впродовж усього дня.

На півдні країни температура становитиме +29…+31 °С (уночі — +18…+20 °С), у центрі та на сході —+25…+28 °С (уночі — +16…+19 °С). У Сумській, Чернігівській, а також західних областях стовпчики термометрів піднімуться до +23…+27 °С (уночі — +13…+16 °С).

Погода в неділю 9 червня

У неділю на більшій частині країни буде хмарно з проясненнями, а на заході пройдуть невеликі дощі з грозами. У східних, північних, південних і центральних областях синоптики прогнозують до +27…+30 °С. Уночі в центрі та на сході очікується до +14…+17 °С, на півдні — +18…20 °С. У західних областях середня денна температура становитиме +24…+26 °С, уночі — +14…+16 °С.

Погода у понеділок 10 червня

Новий тиждень розпочнеться з короткочасних дощів у всіх західних і північних областях, а також деяких центральних. На решті території країни день буде спекотним і сонячним.

У південних, східних і центральних областях термометри покажуть +31…+33 °С (уночі — +18…+21 °С), у решті регіонів — +26…+28 °С (уночі — +16…+18 °С) .

Увага, можливі пожежі!

У центральних (крім Вінницької та Черкаської областей), східних і південних регіонах, а також на Сумщині очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Відкритий вогонь (і навіть мангал!) може стати джерелом великої пожежі — проявляйте належну обережність і відповідальність!

Алергікам приготуватися

На полях починають цвітіння злакові, а в містах — липи. Опади трохи зіб’ють пилок, проте наприкінці тижня радимо алергікам носити на вулиці медичні маски, особливо у східних та південних регіонах країни. Нагадуємо, що щоденне миття волосся та зміна одягу, а також регулярне зрошення носової порожнини сольовим розчином здатні суттєво поліпшити якість життя в умовах активного цвітіння.

Народні прикмети та вірування

Якщо 8 червня падав дощ, вважалося, що він затягнеться на кілька днів, а то й тиждень. Якщо увечері надокучали рої комарів, усе літо обіцяло бути дощовим.

Велика роса вранці 9 червня вказувала, що найближчі тижні будуть спекотними та сонячними. А галасливі граки та галки цього дня вважалися провісниками гроз і злив.