Ракети для HAWK, боєприпаси для HIMARS: що в новому пакеті військової допомоги від США

Пентагон офіційно повідомив про вміст нового пакета військової допомоги для України вартістю у 225 млн доларів, який анонсував президент США Джо Байден — «Європейська правда» з посиланням на заяву американського оборонного відомства
Як зазначили у Пентагоні, пакет надасть Україні додаткові можливості для задоволення її найнагальніших потреб на полі бою.
До пакета, зокрема, увійшли:
- ракети для систем протиповітряної оборони HAWK;
- зенітні ракети Stinger;
- боєприпаси для ракетних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
- 155-мм гаубиці;
- 155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси;
- 81-мм мінометні міни;
- бронетранспортери М113;
- причепи для перевезення важкого обладнання;
- берегові та річкові патрульні катери;
- протитанкові ракетні комплекси TOW;
- протитанкові комплекси Javelin та AT-4;
- набої та гранати для стрілецької зброї;
- боєприпаси для підриву;
- прилади нічного бачення; та запасні частини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.
Раніше Байден на переговорах із Володимиром Зеленським оголосив про новий пакет допомоги Україні у розмірі 225 мільйонів доларів.
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