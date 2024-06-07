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Ракети для HAWK, боєприпаси для HIMARS: що в новому пакеті військової допомоги від США

Пентагон офіційно повідомив про вміст нового пакета військової допомоги для України вартістю у 225 млн доларів, який анонсував президент США Джо Байден  «Європейська правда» з посиланням на заяву американського оборонного відомства

 Як зазначили у Пентагоні, пакет надасть Україні додаткові можливості для задоволення її найнагальніших потреб на полі бою.

До пакета, зокрема, увійшли:

  • ракети для систем протиповітряної оборони HAWK;
  • зенітні ракети Stinger;
  • боєприпаси для ракетних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
  • 155-мм гаубиці;
  • 155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси;
  • 81-мм мінометні міни;
  • бронетранспортери М113;
  • причепи для перевезення важкого обладнання;
  • берегові та річкові патрульні катери;
  • протитанкові ракетні комплекси TOW;
  • протитанкові комплекси Javelin та AT-4;
  • набої та гранати для стрілецької зброї;
  • боєприпаси для підриву;
  • прилади нічного бачення; та запасні частини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Раніше Байден на переговорах із Володимиром Зеленським оголосив про новий пакет допомоги Україні у розмірі 225 мільйонів доларів.

7 июня, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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