Ракети для HAWK, боєприпаси для HIMARS: що в новому пакеті військової допомоги від США

Пентагон офіційно повідомив про вміст нового пакета військової допомоги для України вартістю у 225 млн доларів, який анонсував президент США Джо Байден — «Європейська правда» з посиланням на заяву американського оборонного відомства

Як зазначили у Пентагоні, пакет надасть Україні додаткові можливості для задоволення її найнагальніших потреб на полі бою.

До пакета, зокрема, увійшли:

ракети для систем протиповітряної оборони HAWK;

зенітні ракети Stinger;

боєприпаси для ракетних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

155-мм гаубиці;

155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси;

81-мм мінометні міни;

бронетранспортери М113;

причепи для перевезення важкого обладнання;

берегові та річкові патрульні катери;

протитанкові ракетні комплекси TOW;

протитанкові комплекси Javelin та AT-4;

набої та гранати для стрілецької зброї;

боєприпаси для підриву;

прилади нічного бачення; та запасні частини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Раніше Байден на переговорах із Володимиром Зеленським оголосив про новий пакет допомоги Україні у розмірі 225 мільйонів доларів.