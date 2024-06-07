Суд Гааги попросили видати ордера на арешт пропагандистів РФ і соратників Путіна

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі має провести розслідування щодо низки російських пропагандистів і держслужбовців. Йдеться про найближчих соратників диктатора Володимира Путіна.

Про це йдеться у зверненні Міжнародної федерації прав людини і журнала «Холод».

Правозахисники вважають, що Міжнародний кримінальний суд має розслідувати злочини:

● пропагандиста Володимира Соловйова;

● пропагандиста Дмитра Кисельова;

● співробітника «Комсомольської правди» Сергія Мардана;

● головного редактора телеканалу RT Маргариту Симоньян;

● заступника голови Ради безпеки Дмитра Медведєва.

Окрім цього правозахисники просять перевірити першого заступника керівника адміністрації президента Олексія Громова, якого вважають відповідальним за пропаганду в російських ЗМІ.

Представники Міжнародної федерації прав людини порівнюють російську пропаганду з кампаніями проти євреїв під час Голокосту, тутсі під час геноциду в Руанді, хорватів або боснійських мусульман під час воєн у колишній Югославії.

При цьому важливо наголосити, що прокуратура Міжнародного кримінального суду на чолі з Карімом Ханом має почати розслідування, після того, як отримають це звернення. А далі прокурор зможе запросити міжнародні ордери на арешт вищевказаних осіб, якщо також дійде висновків щодо вчинення ними злочинів.