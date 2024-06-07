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У Нідерландах стартували вибори до Європарламенту

Про це пише Euronews.

Вибори до Європарламенту в кожній країні проходять в один із чотирьох днів — з 6 до 9 червня.Нідерланди — єдина країна ЄС, яка розпочала вибори сьогодні, в п’ятницю до них приєднається Ірландія.

Решта країн голосуватиме на вихідних. Результати будуть оголошені ввечері в неділю, 9 червня, після того, як усі країни завершать голосування.

За даними видання, загалом у країнах ЄС 373 млн виборців. Вони обиратимуть 720 членів Європейського парламенту. Число мандатів кожної країни визначається чисельністю її населення.

7 июня, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости

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