У Німеччині оновили план тотальної оборони часів холодної війни

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на текст директиви.

Зазначено: Німеччина у плані «тотальної оборони» керується припущенням, що у випадку нападу РФ на Північноатлантичний альянс війська ФРН будуть перекинуті на східний фланг.

Якщо росіяни нападуть на Німеччину, федеральний уряд має повідомити про це через інтернет та радіо. До завершення військової агресії бундестаг не можна буде розпустити. У комунікації влада використовуватиме «спеціальні технології» для обміну секретної інформації, коли медіа повинні будуть інформувати населення важливими новинами «без затримки».

Відповідно до директиви, німці муситимуть використовувати підвальні приміщення в «міцних будівлях», підземні автостоянки чи підземні залізничні станції для укриття. Наголошується також, що лікарні мають бути готовими до напливу пацієнтів, а влада за потреби може віддавати накази про евакуацію населення, проте під час цього сім’ї розлучати не можна.

Зазначається, що на час війни німецька влада контролюватиме постачання продовольства, матиме стратегічний резерв продуктів тривалого зберігання (рис, бобові, згущене молоко) та за потреби регулюватиме ціни чи запроваджуватиме систему талонів на харчі. Водночас уряд може зобов’язувати компанії працювати лише на потреби оборони та вилучати майно для армії.

Також у таких умовах повернеться обов’язкова військова служба. Усе населення віком від 18 років повинне буде працювати на роботах і можу бути зобов’язаним робити це у вихідні та святкові дні.

«План «тотальної оборони» детально регламентує роботу комунальних служб і критичної інфраструктури. Приміром, сміття потрібно обов’язково прибирати, щоб запобігти епідеміям, а військова техніка матиме абсолютний пріоритет на дорогах і залізниці. Метеорологічні служби на час війни можуть із міркувань безпеки не повідомляти прогноз погоди», — додає видання.