Украина потребовала от России компенсации за разрушение Каховской ГЭС

Украинская компания «Укргидроэнерго» заявила в четверг, что подала иск в международный арбитраж, требуя возмещения ущерба за разрушение Россией Каховской плотины и электростанции в июне 2023 года.

Государственная гидроэнергетическая компания оценила ущерб в 2,5 миллиарда евро (2,72 миллиарда долларов), говорится в сообщении.

Каховская плотина, одна из шести плотин на Днепре, была захвачена в начале полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Российские войска взорвали Каховскую плотину в ночь на 6 июня 2023 года, в результате чего были затоплены пахотные земли, десятки тысяч людей остались без питьевой воды, а крупнейшая в Европе атомная электростанция – без воды, необходимой для охлаждения реакторов.

«Действия компании направлены на компенсацию убытков, вызванных разрушением Каховской ГЭС, – подчеркивается в заявлении «Укргидроэнерго». – Компания считает, что инициирование международного арбитражного процесса является наиболее перспективным способом возмещения убытков».

По словам представителей «Укргидроэнерго», президент России, правительство страны и другие уполномоченные органы официально проинформированы о поданном иске.

В «Укргидроэнерго» заявили, что с начала полномасштабного вторжения Россия выпустила более 110 ракет по электростанциям компании.