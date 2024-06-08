ISW проаналізував так звану «теорію перемоги» Путіна у війні проти України Генсек ООН Гутерреш не поїде на Глобальний саміт миру » Сили оборони за добу ліквідували 1210 окупантів Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила щонайменше 1210 військових за добу війни в Україні. Крім цього, українські військові знищили десяток ворожої техніки Про це 8 червня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.06.24 орієнтовно становлять: особового складу — близько 517 290 (+1210) осіб,

танків ‒ 7843 (+9) од,

бойових броньованих машин — 15 105 (+9) од,

артилерійських систем – 13 533 (+36) од,

РСЗВ – 1095 (+0) од,

засобів ППО ‒ 834 (+1) од,

літаків – 357 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10 945 (+59) од,

крилатих ракет ‒ 2277 (+7) од,

кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,

підводних човнів — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 18 484 (+68) од,

спеціальної техніки ‒ 2248 (+10) од. Протягом минулої доби на фронті між двома арміями відбулося 90 бойових зіткнень. Сили оборони відбивають атаки РФ на 7 напрямках. Ворог зазнає значних втрат.