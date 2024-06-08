Сили оборони за добу ліквідували 1210 окупантів

Про це 8 червня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.06.24 орієнтовно становлять:
- особового складу — близько 517 290 (+1210) осіб,
- танків ‒ 7843 (+9) од,
- бойових броньованих машин — 15 105 (+9) од,
- артилерійських систем – 13 533 (+36) од,
- РСЗВ – 1095 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 834 (+1) од,
- літаків – 357 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10 945 (+59) од,
- крилатих ракет ‒ 2277 (+7) од,
- кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,
- підводних човнів — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18 484 (+68) од,
- спеціальної техніки ‒ 2248 (+10) од.
Протягом минулої доби на фронті між двома арміями відбулося 90 бойових зіткнень. Сили оборони відбивають атаки РФ на 7 напрямках. Ворог зазнає значних втрат.
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