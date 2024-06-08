В Україні вироблятимуть власні 155-мм снаряди і запчастини для гаубиць «Цезар»

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

«Мова йде про повноцінну комерційну угоду щодо ліцензійного виробництва на території України. Маючи ліцензію український партнер зможе досить швидко підготувати майданчик та почати випуск продукції», — пояснив він.

За словами міністра, другий контракт стосується відкриття в Україні підрозділу з технічного обслуговування гармат Caesar. Частина запчастин будуть виготовлятися в Україні за допомогою 3D-друку металевих деталей.

Окрім того, додає Камишін, KNDS підписав лист про наміри щодо створення дочірньої компанії групи в Україні.

«І ми щиро вітаємо це рішення. Я переконаний, що для зброярів усього світу немає сьогодні кращого місця для розвитку, аніж Україна», — наголосив міністр.