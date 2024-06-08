В Україні забронювали 90% працівників ДСНС та Нацполіції

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Він розповів, що згідно з постановою Кабміну, кількість військовозобов’язаних працівників ДСНС і Нацполіції, які підлягають бронюванню, може становити більше 50% за умови окремого рішення Міністерства оборони, що прийняте на підставі обґрунтованого звернення очільника МВС.

«Відповідно прийнято узгоджене рішення про бронювання 90% особового складу ДСНС та Нацполіції», — заявив Клименко.

За словами глави українського МВС, 10% особового складу ДСНС можуть мобілізуватися до ЗСУ, Нацгвардії або Державної прикордонної служби. Водночас така ж сама кількість поліцейських має можливість приєднатись у бригаду «Лють» чи до трьох додатково створених бойових бригад Нацполіції.

«Щодо рятувальників: наша позиція полягає в тому, щоб працівники підрозділів оперативного реагування (пожежні, сапери, рятувальники, хіміки, інженери тощо) були повним складом заброньовані. Тож це рішення не вплине на оперативність та ефективність роботи ДСНС», — підкреслює Клименко.