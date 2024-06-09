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Армія РФ за добу втратила 26 танків, 60 артсистем і понад 1200 військових

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

втрати росії станом на 09.06.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.06.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 518 560 (+1270) осіб,
  • танків ‒ 7869 (+26) од,
  • бойових броньованих машин — 15 131 (+26) од,
  • артилерійських систем – 13 593 (+60) од,
  • РСЗВ – 1097 (+2) од,
  • засобів ППО ‒ 836 (+2) од,
  • літаків – 357 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10 982 (+37) од,
  • крилатих ракет ‒ 2277 (+0) од,
  • кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,
  • підводних човнів — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18 562 (+78) од,
  • спеціальної техніки ‒ 2253 (+5) од.
9 июня, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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