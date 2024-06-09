Байден і Макрон сподіваються, що всі країни G7 підтримають фонд солідарності на $50 млрд для України Партія Орбана стала найбільшим рекламодавцем Google у ЄС, поширюючи антизахідні наративи » Армія РФ за добу втратила 26 танків, 60 артсистем і понад 1200 військових Протягом минулої доби війни в Україні російська армія втратила щонайменше 1270 військових. До того ж українські захисники ліквідували десятки одиниць ворожої техніки Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.06.24 орієнтовно становлять: особового складу — близько 518 560 (+1270) осіб,

танків ‒ 7869 (+26) од,

бойових броньованих машин — 15 131 (+26) од,

артилерійських систем – 13 593 (+60) од,

РСЗВ – 1097 (+2) од,

засобів ППО ‒ 836 (+2) од,

літаків – 357 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10 982 (+37) од,

крилатих ракет ‒ 2277 (+0) од,

кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,

підводних човнів — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 18 562 (+78) од,

спеціальної техніки ‒ 2253 (+5) од.