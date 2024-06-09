Армія РФ за добу втратила 26 танків, 60 артсистем і понад 1200 військових

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.06.24 орієнтовно становлять:
- особового складу — близько 518 560 (+1270) осіб,
- танків ‒ 7869 (+26) од,
- бойових броньованих машин — 15 131 (+26) од,
- артилерійських систем – 13 593 (+60) од,
- РСЗВ – 1097 (+2) од,
- засобів ППО ‒ 836 (+2) од,
- літаків – 357 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10 982 (+37) од,
- крилатих ракет ‒ 2277 (+0) од,
- кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,
- підводних човнів — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18 562 (+78) од,
- спеціальної техніки ‒ 2253 (+5) од.
Leave a Reply