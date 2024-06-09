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Байден і Макрон сподіваються, що всі країни G7 підтримають фонд солідарності на $50 млрд для України

Про це йшлося на спільній пресконференції президентів 8 червня.

Президент Франції назвав «критичним етапом» майбутній Глобальний саміт миру у Швейцарії.

За його словами, разом з Байденом він сподівається, що всі члени G7 погодяться на $50 млрд фонду солідарності для України.

«Що стосується українського питання, то, як я вже казав, ми сходимося у поглядах: повага до міжнародного права, свобода народів визначати своє майбутнє до самовизначення. І дякую, що ви на боці Європи. Ця тісна співпраця між Францією та Сполученими Штатами стосується й інших криз. Не повинно бути подвійних стандартів, і хоча в усьому світі є багато криз, ми все ще застосовуємо ті самі принципи з тією самою рішучістю», — звернувся Макрон до Байдена.

9 июня, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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