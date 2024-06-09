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За 589 км від лінії зіткнення: у РФ вперше уражено винищувач Су-57

Про це інформує пресслужба Головного управління розвідки МО України з посиланням на супутникові знімки стоянки літака на аеродромі.

«На знімках видно, що 7 червня Су-57 стоїть цілий, а вже 8-го біля нього зʼявились  вирви від вибуху та характерні плями пожежі, що виникла внаслідок вогневого ураження», — йдеться у повідомленні.

Як зазначають у ГУР, Су-57 є найсучаснішим винищувачем Росії, який здатен використовувати для ударів ракети Х-59 та Х-69.

За даними розвідки, на озброєнні повітряно-космічних сил РФ перебувають лічені одиниці вказаних бойових літаків.

У ГУР також наголошують, що ураження Су-57 — перший подібний випадок в історії.

9 июня, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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