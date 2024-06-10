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1100 окупантів: втрати армії РФ за добу війни в Україні

Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на фронті в Україні щонайменше 1190 військових і десятки одиниць своєї техніки

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

втрати росії станом на 10.06.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.06.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 519 750 (+1190) осіб,
  • танків ‒ 7879 (+10) од,
  • бойових броньованих машин — 15 144 (+13) од,
  • артилерійських систем – 13 644 (+51) од,
  • РСЗВ – 1098 (+1) од,
  • засобів ППО ‒ 837 (+1) од,
  • літаків – 358 (+1) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 010 (+28) од,
  • крилатих ракет ‒ 2278 (+1) од,
  • кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,
  • підводних човнів — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18 618 (+56) од,
  • спеціальної техніки ‒ 2267 (+14) од.
10 июня, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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