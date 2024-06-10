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Оксана Забужко оприлюднила власний рейтинг українських романів

Рейтинг вона опублікувала на своїй Facebook-сторінці.

Зокрема вона зазначила, що це суб’єктивний список, і він містить саме ті твори, які справили вплив на письменницю.

«Мій список» ні на що не претендує, складений був суто «для себе» з романів, які я люблю і перечитувала («перечитуваність» — це мій головний обов’язковий критерій!), і я сама була приємно заскочена тим, скільки позицій у мене (виявляється!) співпало з фаховими філологами (Youtube-канал “Шалені авторки”, — ред.). Якщо мій список когось змусить сходити в бібліотеку або й відкрити нового для себе класика, — значить, таки варт було його оприлюднити!» — написала публіцистка.

До топ-10 українських романів за версією Оксани Забужко увійшли:

1. Василь МОВА (ЛИМАНСЬКИЙ). Старе гніздо й молоді птахи.

2. Панас МИРНИЙ. Повія.

3. Іван ФРАНКО. Перехресні стежки.

4. Валер’ян ПІДМОГИЛЬНИЙ. Місто.

5. Майк ЙОГАНСЕН. Подорож ученого доктора Леонардо і його майбутньої коханки прекрасної Альчести у Слобожанську Швейцарію.

6. Юрій ЯНОВСЬКИЙ. Майстер корабля.

7. Зінаїда ТУЛУБ. Людолови.

8. В. ДОМОНТОВИЧ. Без ґрунту.

9. Ірина ВІЛЬДЕ. Сестри Річинські.

10. Емма АНДІЄВСЬКА. Роман про добру людину.

10 июня, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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