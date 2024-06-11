G7 створить фонд допомоги Україні з доходів від заморожених російських активів

Країни «Групи семи» створять фонд для підтримки України, використовуючи доходи від заморожених російських активів.

Про це повідомляє видання Nikkei.

Фонд буде створений під егідою міжнародної організації, наприклад, Світового банку. США, Великобританія, Японія та інші країни будуть робити внески у вигляді кредитів. Прибуток від інвестування заморожених активів буде використовуватися для погашення цих кредитів.

Фонд надаватиме допомогу Україні у вигляді пожертвувань, тому країна не буде зобов’язана повертати гроші.

Лідери G7 мають намір досягти домовленості з цього питання на саміті в Італії.