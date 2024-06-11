G7 створить фонд допомоги Україні з доходів від заморожених російських активів » РФ планує завезти на ТОТ Запорізької області 50 тис. росіян РФ оголошує свої плани завзести на тимчасово окуповані території Запорізької області щонайменше 50 тис. осіб — представників народів, які живуть у РФ, та росіян. За словами очільника Запорізької ОВА Івана Федорова, ворог робить це з метою змінити етнічний склад населення Про це він повідомив у Telegram. «Окупаційна влада планує завезти на ТОТ «фахівців» з родинами, зокрема, учасників «СВО» — щоб змінити етнічний склад мешканців та зменшити можливість спротиву», — написав Федоров. Він підкреслив, що такі дії росіян є політикою насильнецької зміни етнічного складу населення на українських ТОТ. За словами керівника, окупанти обіцяють «переселенцям» «сприятливі умови для життя». «Очевидно за рахунок майна українців, які виїхали або не зуміли довести право власності на житло чи землю», — додає він.