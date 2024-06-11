Шольц анонсував постачання Україні Patriot, IRIS-T та ракет у найближчі «тижні та місяці»

Канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував у найближчі «тижні та місяці» постачання в Україну нових засобів ППО, зокрема однієї системи ЗРК Patriot, а також ракет та боєприпасів — Шольц на Конференції з відновлення України в Берліні у вівторок, «Європейська правда»

Канцлер зазначив, що сильна та вільна європейська Україна «переможе російський імперіалізм» і повідомив про заплановані поставки озброєнь.

«Найзагальніша потреба української армії зараз – це боєприпаси, зброя, особливо системи ППО. Тому протягом найближчих тижнів та місяців ми поставимо в Україну третю систему ППО Patriot, установки IRIS-T, «Гепарди», ракети та боєприпаси», – сказав Шольц.

Він закликав присутні на конференції держави підтримати німецьку ініціативу зі збільшення спроможності української ППО «всім, чим вони можуть».