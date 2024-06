Мета Саміту миру ознайомлювальна, маленькі й далекі країни мають розуміти, що війна загрожує і їм, — дипломат Веселовський ЗСУ вночі знищили радари ЗРК С-300 та С-400 в окупованому Криму » ЄС запровадить 38% мита на електромобілі з Китаю З наступного місяця Європейський Союз запровадить додаткові мита на електромобілі з Китаю на рівні 38,1%, що призведе до ескалації глобальної торговельної війни та збільшення вартості продажу автомобілів в Європі для компаній від китайської BYD Co. до Tesla Inc. Про це повідомляє агентство Bloomberg. Блок офіційно повідомив автовиробників, включаючи BYD Co., Geely Automotive Holdings Ltd., SAIC Motor Corp Ltd., про мита, які повинні бути введені приблизно 4 липня. Китайські виробники електромобілів все більш агресивно просуваються в Європу на тлі внутрішньої цінової війни і багаторічного лідерства в цій технології. Індивідуальні мита на BYD становитимуть 17,4%, Geely — 20% і SAIC — 38,1%, повідомила комісія в середу. Китай дав зрозуміти, що готовий до дій у відповідь, погрожуючи заходами в сільському господарстві, авіації та автомобілях з великими двигунами. Пекін вже розпочав розслідування щодо деяких видів європейського алкоголю, і результати можуть бути незабаром. Напередодні повідомлялося, що Європейська Комісія планує оголосити китайським виробникам електромобілів тимчасові тарифи, які можуть сягнути близько 25%.