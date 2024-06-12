 
«  
  »

Естонія передає Україні ЗРК малої дальності Mistral і ракети до них

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур 11 червня оголосив про надання Україні пакета військової допомоги, до якого увійдуть зенітно-ракетні комплекси малої дальності типу Mistral та ракети до них —  повідомлення естонського Міноборони

Оголошуючи про пакет, Певкур наголосив, що Україні терміново потрібна протиповітряна оборона, щоб відбити тривалу жорстоку атаку Росії, й така допомога також в інтересах Естонії.

«Ми сформували пакет допомоги таким чином, щоб Україна отримала максимальну користь від неї, не завдаючи шкоди боєздатності Сил оборони Естонії, і щоб ми могли відновити необхідні поставки в найкоротші терміни», – додав він.

Точні обсяги військової допомоги Естонія не розголошує з міркувань безпеки.

Mistral – це сучасний зенітно-ракетний комплекс для ураження гелікоптерів та літаків, розроблений у Франції. Він доступний як у портативному варіанті (ПЗРК), так і для використання на стартових платформах для транспортних засобів, кораблів і вертольотів.

12 июня, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  