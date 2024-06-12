Мета Саміту миру ознайомлювальна, маленькі й далекі країни мають розуміти, що війна загрожує і їм, — дипломат Веселовський

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

«Головне для чого цей Саміт миру відбудеться — це ознайомлення з реальною ситуацією тих, хто приїхав подивитися або, тому що йому хтось «купив квитки». Половина тих, які мало що знають і мало на що впливають, але стануть учасниками й через свою участь вони почують не тільки від України, але від усіх інших союзників, а їх там буде не менше 60, що насправді відбувається і чому ситуація, яка складається і війна загрожує їм також. Їм, які далеко, їм, які маленькі, їм, які мало зацікавлені в результатах цієї війни», — заявив Веселовський.

Дипломат пояснив, що якщо дати Росії перемогти, то міжнародна спільнота це проковтне й фактично схвалить, а так само може трапитися і з ними.

«Таким чином з 60 чи 50 сильних партнерів України, ми зробимо 80 чи 90 сильних партнерів України, ось чим важливий цей Саміт», — підсумував радник директора Національного інституту стратегічних досліджень.

Саміт миру: подробиці й особливості заходу

26 лютого Швейцарія заявила про намір до літа провести Саміт щодо миру в Україні.

18 березня посол Китаю у Швейцарії Ван Шіхтін заявив, що КНР розглядає можливість участі в Саміті миру, який організовує Швейцарія на прохання України.

2 травня у МЗС Швейцарії заявили, що РФ має взяти участь у Саміті миру, адже «мирний процес без Росії немислимий». Проте цього разу Москву на захід не запрошували.

31 травня речниця МЗС Китаю Мао Нін заявила, що її країна не братиме участі в Саміті миру у Швейцарії 15 та 16 червня, адже його не схвалює Росія.

2 червня президент України Володимир Зеленський звинуватив Китай у допомозі РФ у дипломатичному зриві саміту, а міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба констатував, що Китай і Росія здійснюють масштабну протидію Саміту миру.

Пізніше стало відомо, що Сполучені Штати заохочують Китай взяти участь у Глобальному саміті миру.

10 червня уряд Швейцарії повідомив, що у Глобальному саміті миру, який відбудеться з 15 по 16 червня, зареєструвалися 90 держав та організацій.